Mormish

Рената Кузьмина Mormish

 
38 летБеларусь/Глуск
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$24
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$24
10 баллов
7 лет назад
Создание баннера для рекламы в мобильных приложениях
Все отлично, рекомендую, приятно работать)
Все отлично, все в срок.
Ответный отзыв
neyvmila
Людмила 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
7 баллов
7 лет назад
Листовка для кроссфит (спортивного) клуба
.
К сожалению, была допущена орфографическая ошибка, что обнаружилось уже после печати. Понесены расходы, на что дизайнером был дан комментарий " очень жаль". Действительно, очень жаль
Ответный отзыв
sheff_48
Антон 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разместить на сайте баннер
Все гуд. Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую! мы приняли выполненную работу с первого раза. Человек действительно разбирается в том, что делает - никаких глупых вопросов - все четко, по существу и быстро! Спасибо!
Ответный отзыв
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$44
10 баллов
7 лет назад
Продающие листовки для фитнес клуба, дизайн
Рената - отличный заказчик. Подробная информация по проекту, исчерпывающие ответы на все вопросы, оперативная оплата. В целом корректный и приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный специалист! С задачей (разработка дизайна листовок) справился на 110%. Что немаловажно - это ДУМАЮЩИЙ дизайнер, который действительно осознает конечную цель своей работы -рекламная листовка, которая "цепляет", а не просто красивая картинка. Роману удалось разместить огромный нечитаемый текст на листовке формата А5 так, что информация стала намного легче восприниматься, акценты расставлены безупречно верно. В ходе работы сам Роман предложил внести пару правок, которые значительно улучшили конечный результат! Нужен толковый дизайнер, который соблюдает сроки и договоренности? Рекомендую обращаться к Роману!
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mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
7 баллов
8 лет назад
Рерайт статьи про кроссфит.
Не совсем на 100% удовлетворен сотрудничеством, но думаю мне просто не повезло
Отличный ре-и копирайтер. Смог сделать нам хороший четкий текст - четко, по делу, без "воды", которая обычно увеличивает объем текста. Текст получился интересный, живой и "с душой". Со сроками тоже проблем не было, всем рекомендуем работать с Алексеем!
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