необходим макет фитнес -клуба( размещение рекламы в лифте) оплата только яндекс деньги либо на карту белорусского банка
Рената Кузьмина MormishMormish
- Наружная реклама32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать следующее: - исходя из текущей структуры сайта помочь выбрать шаблон на бирже - сделать перенос с текущего сайта Текущий сайт http://hotline.by/Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
дизайн флаера фитнес клуба евро размер двусторонний оплата - яндек деньги или карта белорусского банкаВерстка полиграфии17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Необходимо выполнить дизайн листовки ( две стороны) Размер- а6 Оплата - яндекс деньгиДизайн продукции12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать и сверстать сайт, функционал которого приближен к сайту www.uberchef.ru Сообщите, пожалуйста, приблизительные сроки и стоимость работ.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание банера в формате html и gif. Банеры следующих размеров ( всех) в формате html: • Interstitial 320X480 px • Interstitial 768X1024 px • 320X50px • 300X250px • 728X90px Размер файла мелкого баннера — до 70 КБ; - Fullscreen — до 500 ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создания посадочной страницы для проекта по он лайн похудению. Внимание ! дизайн + верстка! Оплата возможна яндекс деньгами.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать листовку для кроссфитклуба (вид фитнеса) А5 две стороны. ТЗ в ЛСДизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Желательно его еще отрисовать - ничего сложного, просто фон и объявление.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть шаблон сайта на вордпрес. Шаблон уже находится на поддмомене. надо кое-где заменить текст на наш и вставить наши картинкиСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать дизайн нескольких листовок для фитнес-клуба. Тематика - женский фитнес-клуб (для взрослых зрелых женщин) и кроссфит-спортклуб. Предлагайте вариантыФирменный стиль1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо создать мобильную версию существующего сайта. Необходимо, чтобы наш сайт адекватно и хорошо выглядел на мобильных устройствах любого размера. Следует понимать, что мы ждем не просто изменение размера и "натягивание" сайта на экран, ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт7 лет назад
у нас есть сайт. По ссылкам из гугла и яндекса на наш сайт происходит переадресация на порно. Ждем того, кто все починит. Подробности в лсСистемное администрирование20 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо для всех страниц на сайте задать ЧПУ (человеко-понятный УРЛ) вида, например ...........[url=http://hotline.by/node/142]/telefonnaya-otkritka[/url] а со страниц такого вида -[url=http://hotline.by/node/142]............./node/142[/url] необходимо реализовать 301 редирект на "новые" с ЧПУ. Таким образом, на сайте не должно существовать в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо для всех страниц на сайте задать ЧПУ (человеко-понятный УРЛ) вида, например, [url=http://hotline.by/node/142]....адрес/.telefonnaya-otkritka[/url] а со страниц такого вида - [url=http://hotline.by/node/142]....адрес/node/142[/url] необходимо реализовать 301 редирект на "новые" с ЧПУ. Таким образом, на сайте не должно существовать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать на сайте - "Хлебные крошки". Элемент должен присутствовать на всех внутренних страницах, отображая "путь" пользователя (нахождение данной страницы) в структуре сайта. Ссылки должны быть оформлены в соответствии со стилями сайта. Ссылки индексируемые. В цепочке ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать SEO - аудит сайта http://www.hotline.by/. Возможно, что с передачей работ по исправлению ситуации. Подробности в лс.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт8 лет назад
Существует ленлинг. Необходимо создать страницу обратной связи (thank u page). Страницу создать желательно в том же стиле, что и сам лендинг (дизайн простой абсолютно). Для того, чтобы сделать этку страницу, необходимо разобраться в автоматически сгеннерированном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 2 очень похожих лендинга (аб тест). Необходимо настроить подмену телефонных номеров исходя из того, по какому источнику нашли сайт (гугл адвордс, яндекс директ, инстаграмм и что-то еще) Номера и инструкции есть.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить call tracking на 2 почти одинаковых лендингаВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад