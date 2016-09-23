Разместить на сайте баннер

Имеется канал детской, анимационной тематики, необходимы превьюшки к роликам, картинки должны быть яркие, наподобие вот таких: https://www.youtube.com/channel/UCYORJ_80GB1MU9RJkOSJsJA/videos https://www.youtube.com/channel/UCGIzlgp1EY9uRRjZFgY9K8g/videos https://www.youtube.com/channel/UCgD62DckdzgmpGwLLs8gjAw/videos В превью нужно будет использовать скрины которые буду скидывать и добавлять красочности, делать картинку уникальной и такой чтобы ее хотелось ...