Баннер

$8
БаннерыЗавершен1 заявка196 просмотров
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ValidAcc.pw сайт

Размеры 468*60 + 728*90

Вся информация в ЛС

7 лет назад
validacc
41 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$10
3 дня
Итак, парень крут, проявил свои навыки дизайна на 100% и сделал как надо, пилили баннер 2 дня, срок он такой и обещал, заплатил сверху, т.к человек не стал возмущаться и слушал что я говорю, после всех доработок, мы нашли компромисс. Что то подсказывал я, что то он делал от себя. Приду ли я еще? Конечно, 100%!!!
Интересный проект, все замечания строго по существу, человек знал, чего хочет, а не требовал бездумно передвигать пиксели по экрану :)
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