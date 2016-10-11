Сделать пару баннеров

Нужно сделать 2 баннера: 990*300 и 1260*250, примеры по объему работ: https://yadi.sk/i/-gZHMEqkvUfya и https://yadi.sk/i/8EWEmIuHvUgCq. Фото оборудования есть на прозрачном фоне, может что-то нужно будет вырезать.