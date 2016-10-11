Сделать пару баннеров

БаннерыЗавершен24 заявки239 просмотров
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Нужно сделать 2 баннера: 990*300 и 1260*250, примеры по объему работ: https://yadi.sk/i/-gZHMEqkvUfya и https://yadi.sk/i/8EWEmIuHvUgCq. Фото оборудования есть на прозрачном фоне, может что-то нужно будет вырезать.

7 лет назад
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Результатом работы довольна. Были правки, кот. незамедлительно выполнялись. Рекомендую Людмилу как внимательного и ответственного дизайнера.
Очень довольна сотрудничеством с Еленой: грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. Что еще может быть нужно для продуктивной работы?))
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    Имеется готовый баннер 240х350, (хтмл + файл сценария джава) который нужно переделать в размер 750х200. Заменив при этом utm-метку на другую Исходные картинки есть. Требования технические к баннеру здесь: http://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/03/OLX-TT-k-banneram.pdf

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад