Сделать пару баннеров

Создание Плаката для размещение у партнеров Тематика Чип-тюнинг Автомобилей www.Чипанутые.РФ
Баннеры11 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужно сделать 2 баннера: 990*300 и 1260*250, примеры по объему работ: https://yadi.sk/i/-gZHMEqkvUfya и https://yadi.sk/i/8EWEmIuHvUgCq. Фото оборудования есть на прозрачном фоне, может что-то нужно будет вырезать.
Создание Плаката для размещение у партнеров Тематика Чип-тюнинг Автомобилей www.Чипанутые.РФ
Имеется готовый баннер 240х350, (хтмл + файл сценария джава) который нужно переделать в размер 750х200. Заменив при этом utm-метку на другую Исходные картинки есть. Требования технические к баннеру здесь: http://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/03/OLX-TT-k-banneram.pdf