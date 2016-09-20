Ресайз баннера

БаннерыЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Имеется готовый баннер 240х350, (хтмл + файл сценария джава) который нужно переделать в размер 750х200.

Заменив при этом utm-метку на другую

Исходные картинки есть.

Требования технические к баннеру здесь: http://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/03/OLX-TT-k-banneram.pdf

7 лет назад
2233000
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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