Изменить размер Flash баннера - уменьшить его под нужный размер

БаннерыЗакрыт11 заявок188 просмотров
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Нужно  изменить размеры готового flash баннера

Исходник - всё есть

7 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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