Дизайнер для составления тизеров для таргетированной рекламы

Для интернет магазина строительных материалов, примеры даю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для составления тизеров (изображений) для таргетированной рекламы в соц сетях. Покажите портфолио, сколько стоит и ваш скайп(обязательно).
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