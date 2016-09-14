Дизайнер для составления тизеров для таргетированной рекламы

БаннерыЗакрыт7 заявок305 просмотров
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 Нужен дизайнер для составления тизеров (изображений) для таргетированной рекламы в соц сетях. Покажите портфолио, сколько стоит и ваш скайп(обязательно). 

7 лет назад
igarok92
Игорь 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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