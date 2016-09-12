Gif баннер

Создание анимированного gif баннера 728х90 шапка портала (сквозной). Тематика - Рабочие физического труда.

Мысль отраженная на баннере: поддерживай рабочих и награждай их и получишь хороший результат в труде. Внимание к рабочим - важная задача.

Должно быть весело и информативно.