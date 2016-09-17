Статичные баннеры 870х180 - 6 штук

Здравствуйте!

Необходимо разработать 6 статичных баннеров для каждой из указанных категорий сайта http://postavki.plus:

Гидравлика

Поршневая группа

Двигатель и запчасти

Топливная аппаратура

Корзины и диски сцепления

Компрессоры воздушные

Если кликните в меню по любому из указанных разделов, то увидите вверху пустое место под него с указанием количества пикселей 870х180.

Где-то нужна просто картинка, где-то с надписями (текст в процессе разработки, день и будет готов)

Пример можно глянуть на демосайте.

Также предоставлю, если посчитаете нужным фотографии узлов и готов уточнить популярно, что означает каждая категория (если возникнет необходимость).

Также приложил картинку выставочного стенда нашего (стенд_тройник.jpg), чтобы вы примерно представили стилистику, в которой мы сейчас всё оформляем, хотя строгой рекомендации оформлять всё именно так нет - возможно будет много "мусорности" на банерах. Может какие-то определенные элементы использовать. У меня есть исходники в .tif, если необходимо.

Шрифт на сайте используется Open Sans https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans