Статичные баннеры 870х180 - 6 штук

БаннерыЗавершен1 заявка69 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо разработать 6 статичных баннеров для каждой из указанных категорий сайта http://postavki.plus:

  • Гидравлика
  • Поршневая группа
  • Двигатель и запчасти
  • Топливная аппаратура
  • Корзины и диски сцепления
  • Компрессоры воздушные
Если кликните в меню по любому из указанных разделов, то увидите вверху пустое место под него с указанием количества пикселей 870х180.

Где-то нужна просто картинка, где-то с надписями (текст в процессе разработки, день и будет готов)

Пример можно глянуть на демосайте.

Также предоставлю, если посчитаете нужным фотографии узлов и готов уточнить популярно, что означает каждая категория (если возникнет необходимость).

Также приложил картинку выставочного стенда нашего (стенд_тройник.jpg), чтобы вы примерно представили стилистику, в которой мы сейчас всё оформляем, хотя строгой рекомендации оформлять всё именно так нет - возможно будет много "мусорности" на банерах. Может какие-то определенные элементы использовать. У меня есть исходники в .tif, если необходимо.

Шрифт на сайте используется Open Sans https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans 

7 лет назад
ivzhenko
Андрей 
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
Отлично! Еще один заказ вовремя и именно так, как я сделал бы сам (если бы умел).
Как и в предыдущих двух заказах: грамотная постановка задачи, максимальное предоставление всех материалов и информации, мгновенное утверждение и оплата. При таком подходе заказчика работается легко, приятно, и максимально результативно. Мои рекомендации!
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