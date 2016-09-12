Придумать тизеры для вебстудии

БаннерыЗавершен4 заявки141 просмотр
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Тематика разработка и продвижение сайтов.

Сделать эффективные тизеры(эффективные - это значит по которым всем хочется кликнуть, потому что интересно), для этого нужно предоставить картинку макс 150Кб, jpg или png размер 300х300px + текст на 100 символов максимум.

Кол-во: 5 по разработке, 5 по продвижению.

7 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
20 дней назад
7 лет назад
$30
3 дня
Спокойно и без проблем сделали задачу, все отлично и вовремя. Мои рекомендации!
Успешное сотрудничество, никаких нареканий, мои рекомендации.
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