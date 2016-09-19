Баннер статичный размером 300х150

БаннерыЗавершен10 заявок195 просмотров
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Нужен яркий красивый статичный баннер, любого формата размером 300 на 150 пикселей. Баннер нефтегазовой (нефть, газ, бурение, добыча) направленности. Нужно, чтобы на баннере был адрес сайта сайт.ру (при выполнении заказа).

7 лет назад
stas34
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$5
1 день
Все был сделано согласно ТЗ, быстро и качественно, с выбором) Виталию спасибо за очень хорошую работу!
Все хорошо. Рекомендую Станислава, как отличного заказчика.