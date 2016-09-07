Разработка графических баннеров для Яндекс Директ

$10
БаннерыЗавершен11 заявок258 просмотров
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Необходимо разработать баннеры для трансляции в Яндекс Директ (графические объявления)

Изображение должно соответствовать следующим техническим требованиям:

  • максимальный объем файла — 120 КБ;
  • формат файла — JPG, PNG или GIF;
  • размер в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250.
Все требования: https://direct.yandex.ru/tooltip.html?id=image-ads-rules&lang=ru

Есть прототип (в приложении)

Нужно обыграть контент: лидогенерация, лидогенерация с оплатой за результат,

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7 лет назад
artdom
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
trust-me
Роман 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$2
1 день
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