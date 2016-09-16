Необходимо создать дизайн макет входной группы

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Необходимо создать дизайн макет входной группы для студии красоты: вывеска, плакат и баннер.

7 лет назад
serj_com
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Довольны результатом, все получилось быстро и лучше чем было задумано! Спасибо, Сергею!
Все хорошо, рекомендую
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