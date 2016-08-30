Слайдер (баннер) для сайта

БаннерыЗакрыт6 заявок263 просмотра
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Мне необходима Идея + дизайн + реализация слайдера для сайта.

Сайт сделан на joomla последней версии. Компонент "Unite Revolution Slider 2".

ТЗ:

1. Три слайда, на каждом отдельно УТП (УТП есть).

2.  На 1 или 2-х слайдах - кнопка или форма для сбора ЛИДов

3. Должно быть круто.

Сайт: copy.it-sgr.ru

7 лет назад
sababaev
Степан 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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