Слайдер (баннер) для сайта

Необходимо сделать 3 слайда, сделать с использованием фото, графики и т.п. Просто наложить шрифт на фото - не подходит. Тематика - грузовые автомобили Размер слайдеров - 848х306 Содержимое слайда напишу выбранному исполнителю. Просьба оставлять заявки только если вы больше года ...