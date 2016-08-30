Нарисовать 3 слайда для слайдера

БаннерыЗакрыт11 заявок156 просмотров
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Необходимо сделать 3 слайда, сделать с использованием фото,  графики и т.п.

Просто наложить шрифт на фото - не подходит.

Тематика - грузовые автомобили

Размер слайдеров - 848х306

Содержимое слайда напишу выбранному исполнителю.

Просьба оставлять заявки только если вы больше года на веблансе и у вас есть какие-то работы в портфолио.

7 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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