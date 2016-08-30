Создать HTML баннеры под дизайн сайта.

Доброго дня, Нужны баннеры следующих форматов и размеров: Тип файла [list][*] JPG или PNG [/list]Размер файла [list][*]Не более 150 КБ[/list] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
- нужно нарисовать новый дизайн для следующего баннера-купона (скриншот во вложении)
- текст должен остаться этот же
- дизайн должен быть в стилистике блога https://rxleaks.com/ и в стиле баннеров блога (верхний зеленый баннер и нижний зеленый баннер внутри любого поста)
- баннер должен быть в формате html
- обязательно респонсив-верска
Всего нужно будет сделать 80 баннеров. По 1000р каждый.
Первый баннер как тестовой задание, будет так же оплачен.
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