Создать HTML баннеры под дизайн сайта.

Здравствуйте!

- нужно нарисовать новый дизайн для следующего баннера-купона (скриншот во вложении)

- текст должен остаться этот же

- дизайн должен быть в стилистике блога https://rxleaks.com/ и в стиле баннеров блога (верхний зеленый баннер и нижний зеленый баннер внутри любого поста)

- баннер должен быть в формате html

- обязательно респонсив-верска

Всего нужно будет сделать 80 баннеров. По 1000р каждый.

Первый баннер как тестовой задание, будет так же оплачен.