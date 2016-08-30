Создать HTML баннеры под дизайн сайта.

$1200
БаннерыЗакрыт16 заявок231 просмотр
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Здравствуйте!

- нужно нарисовать новый дизайн для следующего баннера-купона (скриншот во вложении)

- текст должен остаться этот же

- дизайн должен быть в стилистике блога https://rxleaks.com/ и в стиле баннеров блога (верхний зеленый баннер и нижний зеленый баннер внутри любого поста)

- баннер должен быть в формате html

- обязательно респонсив-верска

Всего нужно будет сделать 80 баннеров. По 1000р каждый. 

Первый баннер как тестовой задание, будет так же оплачен.

Дизайн сайтаHTML
7 лет назад
xapun
30 летАвстралия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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