Для сайта требуется сделать серию gif баннеров Форматы: GIF, вес не более 50 КБ. Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд Баннер не может быть цикличным. Примеры баннеров + логотип, которые крутятся сейчас во вложении, надо сделать более круто ...
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Создать баннер для группы во ВК.
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Статика, без анимации. Баннер 1 - растяжка в части контента 700х120 Баннер 2 - 200х70 Баннер 3 - 200х70 [url=https://docs.google.com/document/d/1bJIuFe8vY1PuBZxQNnWu0EWgJdorRIm4djFfBl-w-Cc/edit]ТЗ[/url].Завершен7 лет назад
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