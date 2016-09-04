Сделать 3 баннера

$20
БаннерыЗавершен10 заявок196 просмотров
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Статика, без анимации.

Баннер 1 - растяжка в части контента 700х120

Баннер 2 - 200х70

Баннер 3 - 200х70

ТЗ.

7 лет назад
irbis90
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$20
2 дня
Качественно, в срок. Спасибо, рекомендую.
Благодарю за проект. Полное, понятное задание. Оплата быстро, без задержек.
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