Сделать 2 баннера

БаннерыЗакрыт25 заявок277 просмотров
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Необходимо сделать 2 идентичных баннера для ВК и Instagram. 

Размеры баннеров:

для ВК: 700 на 500 пикселей

для Инстаграм: 700 на 700 пикселей

Основные элементы:

- название акции (напр. Все краски осени)

- размер скидки (10%)

- логотип (см. вложение)

- дополнительным слоем нужно добавить текст типа "Последний день акции" или "Осталось 4 дня" (будет не на всех баннерах, при этом внешний вид не должен страдать)

- фон-изображение (должен легко меняться)

- используемые шрифты Fira и Lora (см. вложение + образец использования шрифтов)

7 лет назад
volkoveee
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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