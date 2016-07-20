xapun

Александр xapun

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дорботать шаблон

    $15

    Доброго времени суток! Нужно доработать шаблон по psd, работы не много (нарисовать небольшую таблицу тарифов, вставить фото, текст и выровнять немного) Детальное ТЗ скину потенциальному исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать контент и впихнуть

    $77

    Для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см (пример того что нужно есть) Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать контент и впихнуть его ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Собрать контент и впихнуть

    для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см, визитка корпоративная, ручка из пластика и ручка из металла.   Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Моб версия

    $152

    По моб версии ldck что . ширина 320пкс dpi=72 сетка 8*8пкс  остальное это структура и согласовать список разделов.   По списку разделов: Главная, О центре, Меню, Лечение (общая с перечнем и детальная), Диагностика ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобверсия

    $152

    по моб версии ldck что . ширина 320пкс dpi=72 сетка 8*8пкс  остальное это структура и согласовать список разделов.   По списку разделов: Главная, О центре, Меню, Лечение (общая с перечнем и детальная), Диагностика ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать HTML баннеры под дизайн сайта.

    $1200

    Здравствуйте! - нужно нарисовать новый дизайн для следующего баннера-купона (скриншот во вложении) - текст должен остаться этот же - дизайн должен быть в стилистике блога https://rxleaks.com/ и в стиле баннеров блога (верхний ...

    HTML
    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн

    $175

    Доброго времени суток. Какие цели необходимо достигнуть:  1. Улучшенный дизайн, вызывающий доверие и соответствующий статусу компании (крупный надежный сайт).  2. Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать баннеры для сайта

    $110

    Задача: Нарисовать баннеры  Пример: http://prntscr.com/c6fbu1 , http://prntscr.com/c6fc47 , http://prntscr.com/c6fcsc , http://prntscr.com/c6fd9w , http://prntscr.com/c6fdqw , http://prntscr.com/c6fe0v  jpg, 1080х607 - горизонт, 256х256, 240х400 - вертикальный, на всех баннерах рамка 1 пиксель, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать дизайн страницы отзывов

    $30

    Здравствуйте. Задача крайне простая. Так как сайт для которого нужно сделать страницу отзывов выглядит по последним  тенденциям, то исполнитель нужен с хорошим опытом. Задача: сделать небольшую инфографику и два слайдера с фотографиями отзывов. Пример ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать аналогичный дизайн.

    Есть сайт www.optimumfinance.ru Мне нужен аналогичный по функционалу дизайн, но многие моменты упростить и вообще сделать "современно". Если вы поняли о чем я, то пишите, звоните, стучите. А лучше просто оставляйте ссылки на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ищу дизайнера для проекта.

    $85

    Для проекта ищется толковый дизайнер (можно уровня джуниор), задача создать lp с приятной глазу версткой (если вы не знаете что такое верстка в веб дизайне, то не пишите глупости))), под контролем опытного дизайнера. Если вы ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать простую страницу и интегрировать ее в битрикс.

    $38

    Доброго времени суток!  Задача: сверстать и интегрировать в готовую страницу контентную часть. Шапка и футер уже имеются на сайте. Макет потенциальному исполнителю.  Бюджет 2500р, срок не больше полутора дней. Макет абсолютно реален этим ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка не сложного по дизайну LP

    $30

    Здравствуйте! Ищу исполнителя, который чисто и грамотно сверстает макет.  (без адаптивности, просто корректное отображение на устройствах как тут ссылка) Главные требования выполнить качественно (чистый и грамотный код), в срок. Бюджет 2000р, срок до ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отредактировать фото, перерисовав человека на персонажа

    $32

    Необходимо в существующей фотографии, заменить серфера на скелет человека в рваной майке, с длинными волосами, вместо доски должна быть крышка гроба с вороном на носу доски, работа должны быть выполнена в ч/б реализме (максимально реалистично), ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать два LP поменяв картинки и текст

    $20

    Доброго времени суток! Есть задача скопировать один LP и сделать из него два, заменив картинки на ваше усмотрение по тематике страницы, текст пары блоков и добавив эффект "fade". Предпочтителен исполнитель быстрый, с хорошим опытом.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать flash баннер на canvas/svg

    $50

    Нужен крутой специалист, который сделает баннер на "серьезную тематику" в canvas/svg Работа не сложная, но нужен очень грамотный спец. Бюджет 3000р, если будет круто и быстро добавлю еще денег)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать простенький LP

    $20

    Необходимо сверстать простой LP  Макет представлю потенциальному исполнителю. Бюджет 20$ сроки 1-2 дня. Предпочтение отдам быстрому исполнению.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Собрать контент и впихнуть
Рекомендую Александра, как исключительного заказчика, проект закрыт в срок и остались только положительные эмоции, все изменения и корректировки своевременны, замечания корректны, предоплата и оплата - в срок! Буду рада работать и дальше!
Мария по истине профессионально подходит к работе. Она не только учла правки по проекту, но и с пониманием отнеслась к задержке с подтверждением и внесением изменений в проект. Качество работы: Все на высшем уровне, каждый информационный элемент стоял на своем месте с самого начала работы. Соблюдение сроков: Мария сделала все не просто быстро, а моментально :) Коммуникация: Очень приятно общаться, все по делу и с пониманием. В целом, очень доволен сотрудничеством, я еще раз обязательно обращаюсь к данному исполнителю! Спасибо, Мария! :)
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onipkodmitriy
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
2 балла
9 лет назад
Дорботать шаблон
Не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком! Выполнил всю работу в оговоренные сроки и отправил .jpg файл, он его просмотрел сказал что еще проверяет, спустя неделю ни ответа ни привета.. Соответственно оплату я не получил, на связь не выходит!
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сделать мобильный дизайн, на основе уже готового.
Спасибо за очередной проект! Нравится сотрудничать с Александром. Отличный заказчик! Предоставляет подробное ТЗ, быстро отвечает, и так же быстро оплачивает. Приятно работать =)
Всегда на высшем уровне!
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svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Оформить информацию в виде инфографики.
Александр, отличный заказчик, с удовольствием продолжаю сотрудничать. Постоянно на связи, предоставляет подробное ТЗ, быстро оплачивает. Мои рекомендации!
Святослав лучший работник, которого я встречал на просторах фриланса. Он безукоризненно и в лучшем качестве выполняет свою работу. Сейчас очень плотно сотрудничаю с ним по нескольким проектам и готов только укреплять с ним деловое взаимодействие. Спасибо за работу, Святослав!
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svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$110
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать баннеры для сайта
Понравилось работать над проектом Александра. Хороший порядочный заказчик, быстро отвечает, быстро утверждает и быстро оплачивает =) Рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю.
Благодарю за качественную работу, небольшие замечания быстро исправил и работа полностью соответствует ожиданию. Рекомендую как грамотного специалиста.
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