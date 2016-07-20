Доброго времени суток! Нужно доработать шаблон по psd, работы не много (нарисовать небольшую таблицу тарифов, вставить фото, текст и выровнять немного) Детальное ТЗ скину потенциальному исполнителю.
- $15Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $77
Для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см (пример того что нужно есть) Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать контент и впихнуть его ...Завершен9 лет назад
для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см, визитка корпоративная, ручка из пластика и ручка из металла. Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $152
По моб версии ldck что . ширина 320пкс dpi=72 сетка 8*8пкс остальное это структура и согласовать список разделов. По списку разделов: Главная, О центре, Меню, Лечение (общая с перечнем и детальная), Диагностика ...Закрыт9 лет назад
- $152
по моб версии ldck что . ширина 320пкс dpi=72 сетка 8*8пкс остальное это структура и согласовать список разделов. По списку разделов: Главная, О центре, Меню, Лечение (общая с перечнем и детальная), Диагностика ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Добрый день. у меня есть задача. Оформить в виде инфографики кусок информации http://robo-med.com/intro/ этот http://prntscr.com/cd9cfo, в стиле сайта. Бюджет 1300р, срок до завтра 13.00 по мск (05.09.2016)Завершен9 лет назад
- $1200
Здравствуйте! - нужно нарисовать новый дизайн для следующего баннера-купона (скриншот во вложении) - текст должен остаться этот же - дизайн должен быть в стилистике блога https://rxleaks.com/ и в стиле баннеров блога (верхний ...Баннеры16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $175
Доброго времени суток. Какие цели необходимо достигнуть: 1. Улучшенный дизайн, вызывающий доверие и соответствующий статусу компании (крупный надежный сайт). 2. Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $55
Доброго времени суток! Задача не сложная, но требует грамотного исполнения. Объем работы средний. Страницы покажу потенциальному исполнителю. Бюджет указан.Завершен9 лет назад
- $110
Задача: Нарисовать баннеры Пример: http://prntscr.com/c6fbu1 , http://prntscr.com/c6fc47 , http://prntscr.com/c6fcsc , http://prntscr.com/c6fd9w , http://prntscr.com/c6fdqw , http://prntscr.com/c6fe0v jpg, 1080х607 - горизонт, 256х256, 240х400 - вертикальный, на всех баннерах рамка 1 пиксель, ...Завершен9 лет назад
- $30
Здравствуйте. Задача крайне простая. Так как сайт для которого нужно сделать страницу отзывов выглядит по последним тенденциям, то исполнитель нужен с хорошим опытом. Задача: сделать небольшую инфографику и два слайдера с фотографиями отзывов. Пример ...Завершен9 лет назад
Есть сайт www.optimumfinance.ru Мне нужен аналогичный по функционалу дизайн, но многие моменты упростить и вообще сделать "современно". Если вы поняли о чем я, то пишите, звоните, стучите. А лучше просто оставляйте ссылки на ...Завершен9 лет назад
- $85
Для проекта ищется толковый дизайнер (можно уровня джуниор), задача создать lp с приятной глазу версткой (если вы не знаете что такое верстка в веб дизайне, то не пишите глупости))), под контролем опытного дизайнера. Если вы ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $38
Доброго времени суток! Задача: сверстать и интегрировать в готовую страницу контентную часть. Шапка и футер уже имеются на сайте. Макет потенциальному исполнителю. Бюджет 2500р, срок не больше полутора дней. Макет абсолютно реален этим ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Здравствуйте! Ищу исполнителя, который чисто и грамотно сверстает макет. (без адаптивности, просто корректное отображение на устройствах как тут ссылка) Главные требования выполнить качественно (чистый и грамотный код), в срок. Бюджет 2000р, срок до ...Завершен9 лет назад
- $8
Подправить галерею, перенести крестик. Срок до 26.07.16 - 10.00 по МСКЗавершен9 лет назад
- $32
Необходимо в существующей фотографии, заменить серфера на скелет человека в рваной майке, с длинными волосами, вместо доски должна быть крышка гроба с вороном на носу доски, работа должны быть выполнена в ч/б реализме (максимально реалистично), ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Доброго времени суток! Есть задача скопировать один LP и сделать из него два, заменив картинки на ваше усмотрение по тематике страницы, текст пары блоков и добавив эффект "fade". Предпочтителен исполнитель быстрый, с хорошим опытом.Завершен9 лет назад
- $50
Нужен крутой специалист, который сделает баннер на "серьезную тематику" в canvas/svg Работа не сложная, но нужен очень грамотный спец. Бюджет 3000р, если будет круто и быстро добавлю еще денег)Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Необходимо сверстать простой LP Макет представлю потенциальному исполнителю. Бюджет 20$ сроки 1-2 дня. Предпочтение отдам быстрому исполнению.Завершен9 лет назад