Дорботать шаблон

Оформление группы В контакте, форма свободна стиль, дизайн, строгий! группа под Чип тюнинг автомобилей нужно меню банеры cайт чипанутые.рф группа https://vk.com/autochip29
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Доброго времени суток!
Нужно доработать шаблон по psd, работы не много (нарисовать небольшую таблицу тарифов, вставить фото, текст и выровнять немного)
Детальное ТЗ скину потенциальному исполнителю.
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