Дорботать шаблон

$15
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок221 просмотр
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Доброго времени суток!

Нужно доработать шаблон по psd, работы не много (нарисовать небольшую таблицу тарифов, вставить фото, текст и выровнять немного)

Детальное ТЗ скину потенциальному исполнителю.

7 лет назад
xapun
30 летАвстралия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
onipkodmitriy
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Не рекомендую сотрудничать с данным заказчиком! Выполнил всю работу в оговоренные сроки и отправил .jpg файл, он его просмотрел сказал что еще проверяет, спустя неделю ни ответа ни привета.. Соответственно оплату я не получил, на связь не выходит!
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