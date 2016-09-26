Дизайн сайта для сельскохозяйственного предприятия

Что понравилось в работе Алексея? - дизайн понравился с первого раза, были небольшие замечания, по которым в течение пары часов были внесены правки в макеты. - очень точное соблюдение сроков - работа в выходные дни (очень для меня важный пункт, т.к. работа была срочная) Из рекомендаций - хотелось бы по-больше способов оплаты :) Надеюсь, что еще будем работать, т.к. результатами работы очень доволен.