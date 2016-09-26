Дизайн сайта для сельскохозяйственного предприятия

Быстро нарисовать 3-4 простеньких страницы сайта, подготовить к вёрстке. Имеется эскиз, готовый логотип, пожелания заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНО Москва, хотелось бы встретиться и всё обсудить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание https://docs.google.com/document/d/1ER3Fi5IzN3NczpRr4LASgE_Prmm4mGPScL5mjoxKt2E/pub
Бюджет 3000 руб.
От вас сроки выполнения работы.
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