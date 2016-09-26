Дизайн сайта для сельскохозяйственного предприятия

$46
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки210 просмотров
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Задание https://docs.google.com/document/d/1ER3Fi5IzN3NczpRr4LASgE_Prmm4mGPScL5mjoxKt2E/pub

Бюджет 3000 руб.

От вас сроки выполнения работы.

Дизайн сайта
7 лет назад
inside36com
Олег 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
2 дня
Что понравилось в работе Алексея? - дизайн понравился с первого раза, были небольшие замечания, по которым в течение пары часов были внесены правки в макеты. - очень точное соблюдение сроков - работа в выходные дни (очень для меня важный пункт, т.к. работа была срочная) Из рекомендаций - хотелось бы по-больше способов оплаты :) Надеюсь, что еще будем работать, т.к. результатами работы очень доволен.
Отличный заказчик четкое ТЗ моментальная оплата. Рад был сотрудничеству!
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