Вики-станица для вк

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок197 просмотров
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Нужна вики страница для вк, тематика - дом моды, Бердичев, ссылку на группу и более подробную инфу - в личку выбранному исполнителю, в заявке от вас ожидаю - стоимость и сроки. всем спасибо. мой скайп - rmilyutin

7 лет назад
rmilyutin
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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