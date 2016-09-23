Вики-станица для вк

[b]Необходимо выполнить АККУРАТНО блок доработок [/b] 1. Правки по главной странице – 3 часа 2. Нарисовать 4 картинки инфографики – 2 часа 3. Разработка дизайна для новой страницы сайта (макетов нет) – 4 часа Время на задачу: 9 часов Стоимость ...
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Нужна вики страница для вк, тематика - дом моды, Бердичев, ссылку на группу и более подробную инфу - в личку выбранному исполнителю, в заявке от вас ожидаю - стоимость и сроки. всем спасибо. мой скайп - rmilyutin
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