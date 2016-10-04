Нужно нарисовать макет письма для почтовой рассылки

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок124 просмотра
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Нужен макет письма для почтовой рассылки.

Есть текст какой нужно разместить, есть понимание как она примерно должна выглядеть.

7 лет назад
vlarr
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
Heylei
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$7
1 день
Очень доволен роботой. Все качественно и в срок. Рекомендую.
Четко поставленная задача,конструктивные правки.Оплата в срок рекомендую)
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