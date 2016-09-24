Лендинг грузоперевозки

Нужен дизайн лендинга с высокой конверсией для сервиса грузоперевозок. Есть скетч с текстом и расположением элементов. Предоставлю его исполнителю.

Нужен действительно профессионал в своей сфере. Прикрепляйте свои лучшие работы.