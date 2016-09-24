Лендинг грузоперевозки

$100
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок382 просмотра
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Нужен дизайн лендинга с высокой конверсией для сервиса грузоперевозок. Есть скетч с текстом и расположением элементов. Предоставлю его исполнителю.

Нужен действительно профессионал в своей сфере. Прикрепляйте свои лучшие работы. 

7 лет назад
ZubarevAndrey
39 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
CoolWebDesign
Павел 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$100
3 дня
Очень крутой дизайнер. Заказ выполнил в сроки, даже чуть раньше. Всегда на связи. По всем вопросам проконсультировал, посоветовал, где лучше сделать так, а куда сместить для более высокой конверсии другой блок. Спасибо Вам ещё раз большое за такой отличный дизайн.
Приятно было сотрудничать с Андреем. Грамотная постановка задачи, приятное общение. Оплату произвёл в срок, даже накинул премию, хотя и не договаривались об дополнительной плате.
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