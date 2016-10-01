Сделать адаптивный дизайн

Необходимо разработать дизайн нескольких страниц для электронной торговой площадки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Современный дизайн 3-ех страниц (морда, список, объявление) под адаптивную верстку (bootstrap или как Вам больше нравится) - специфичные элементы для макетов х320 х768 х1024 х1360 х1920 должны быть прорисованы
Иконки на 26 топ категорий, 26 дефолных изображений для каждой топ рубрики
Примерный вид каталога рубрик - http://www.citilink.ru
Сквозной слайдер новых объявлений прибитый к подвалуhttp://tympanus.net/Development/Elastislide/index3.html
В шапке поиск с выбором региона и выбором категории, фильтрацией внутри категории, логотип, кнопка подачи объявления, общее кол-во объявлений на доске, кнопка добавить в закладки и кнопки шаринга по соц. сетям,
кнопки регистрации и входа + выпадающие окна регистрации и входа
Возможность выбора нескольких категорий и регионов для поиска
Плавающая строка поиска - при прокрутке вниз строка остается всегда сверху.
Меню выбора категории и региона (например как на farpost.ru) - независимо от поиска, выбор категории и региона многоуровневый. На первом уровне - топ категории с иконками или области, на остальных уровнях просто списком
С возможностью перемещения по дочерним объектам в выпадающем окне и возврата к главному окну.
На морде - список категорий (26 главных + по 2-3дочерних), новые объявления, вип объявления, выбор региона, сайдбар не нужен
На списке - хлебные крошки, дочерние рубрики, фильтры показать объявления за период и сортировать по, выбор вида: список, галерея, на карте Яндекс (должно работать на тестовых данных),
выделение вип объявлений, скрытие объявлений, кнопки пагинации, в сайдбаре (300 ширина) фотообъявления, вип объявления, просмотренные ранее
На объявлении - хлебные крошки, фотографии (1-4), номер, дата, заголовок, сделать срочным, поднять, выделить цену, контакты продавца и форма связи с ним, кнопки шаринга по соц. сетям, показать на карте,
показать телефон, кнопка пожаловаться и распечатать, похожие объявления, просмотренные ранее, в сайдбаре, фотообъявления и объявления из этого же региона
Выделение вип объявлений на списке, кнопка перехода вверх списка. Все выпадающие окошки, селекты, смена способа отображения объявлений на списке и тп должны работать.
Подобрать несложный логотип на тему бесплатных объявлений
Категории объявлений:
Недвижимость
Транспорт
Вакансии и резюме
Услуги и деятельность
Животные и растения
Товары для детей
Электроника
Компьютерная техника
Телефоны и связь
Музыкальные инструменты
Книги, учебники, журналы
Одежда и обувь
Красота и здоровье
Мебель, интерьер, посуда
Запчасти и аксессуары
Спортивные товары
Строительство и ремонт
Бизнес и партнерство
Праздники и подарки
Для дома и дачи
Туризм, хобби и отдых
Коллекции и искусство
Продукты питания
Бытовая техника
Модные аксессуары
Вело
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