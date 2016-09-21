Отрисовать дизайн одностраничников

нужно создать электронную рассылку по тех. требованиям http://advert.subscribe.ru/ru/advertformat/optin/ Рассылка буддет осуществляться из сервиса sendsay.ru Готовы заполнить ТЗ Оплата желательна после утверждения дизайна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать дизайн 5-7 ТОВАРНЫХ одностраничников, по одному товару на одностраничник.
Необходима только отрисовка дизайна, прототип а также контент (тексты+фото) которые ложатся в основу дизайна предоставляем.
Большое предпочтение тем, кто уже делал товарные одностраничники, так что если такой опыт есть - указывайте это в заявке с приложением примеров из Портфолио. Цену указывайте из расчета на один одностраничник при указанном объеме заказа.
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