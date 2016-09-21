Отрисовать дизайн одностраничников

Необходимо отрисовать дизайн 5-7 ТОВАРНЫХ одностраничников, по одному товару на одностраничник.

Необходима только отрисовка дизайна, прототип а также контент (тексты+фото) которые ложатся в основу дизайна предоставляем.

Большое предпочтение тем, кто уже делал товарные одностраничники, так что если такой опыт есть - указывайте это в заявке с приложением примеров из Портфолио. Цену указывайте из расчета на один одностраничник при указанном объеме заказа.