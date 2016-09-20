Браузерный и Адаптивный дизайн сделать

Нужен вот такой шаблон дизайн [url=http://demo.web-arhitect.com/][u]demo.web-arhitect.com/[/u][/url] и верстка под opencart 2 (с кроссобраузерностью с учетом версий под гаджеты). Тема камины. Нужно не много значков добавить. Это уже в обсуждении проекта. РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ!