Сделать для Вконтакте меню, пример по ссылке

Требуется нарисовать красочный адаптивный дизайн игрового сайта. Подробности при переписке, тут напишу основное по функционалу. 1. Сайт стандартный - шапка, сайдбары по бокам, контентная часть и футер. 2. За каркасом сайта красочный фон. Можно коллажировать что-то готовое, подобрать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно сделать на фото (фото дадим), несколько пунктов меню, при клике на которое открывается страничка в контакте. Пример ниже
Спасибо
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