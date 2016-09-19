Сделать для Вконтакте меню, пример по ссылке

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок213 просмотров
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Добрый день, нужно сделать на фото (фото дадим), несколько пунктов меню, при клике на которое открывается страничка в контакте. Пример ниже 

https://vk.com/torrefacto

https://vk.com/rumebelru

Спасибо

7 лет назад
ValcoTrade
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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