Дизайн сайта строительной тематики

Необходимо разработать скин для последней версии форума Invision Power Board 4.1.14.х (компоненты: форум+блоги). В маркетплейсе в принципе есть шаблон устраивающий меня на 90%, но там немало глюков. Можно взять [url=https://invisionpower.com/files/file/7416-graychrome/]его за основу[/url] В прикрепленном файле старый стиль ...