Дизайн сайта строительной тематики

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Добрый день, уважаемые дизайнеры!    

   

Нужен специалист для разработки дизайна сайта строительной тематики.     

Сайт 20 страниц, многие из них контентные, однотипные.  

Макет сайта и тех.задание отправлю кандидату

   

Требования:      

1) качественное портфолио    

2) наличие многостраничных сайтов  

3) четкое следование срокам     

4) быть на связи в рабочее время, демонстрация промежуточных результатов     

Условия работы:     

Бюджет на проект: 12 000 руб.     

Срок разработки: 10 дней с момента взятия проекта в работу с учетом внесения правок.     

Работаем до полного согласования.    

Дизайн сайта
7 лет назад
Nik9191
Никита 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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