Работа над дизайном страниц категорий и товаров на сайте для улучшения восприятия информации посетителями сайта. Требуется изменить оформление для представления в лучшем виде. Разбиение информации на блоки и оформление в виде лендинга, для того чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
обновить интерфейс сайта на вордпресс www.maestro-remont.ru
Указываем скайпы , цены , и сроки , предоплату не даю .
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть работающий прототип сайта, написанный на PHP/HTML (без использования каких либо шаблонов/фреймворков) Около 10ти страниц Заходите, регистрируйтесь, щупайте ;-) https://thedealer.club/login.php Хотелось бы без сильного изменения структуры сайта сделать ему простой и красивый дизайн. Поэтому ищется хардкорный исполнитель, способный создать сайт ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $120
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней,мобильная версия. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо изменить стандартный шаблон корзины. Также сделать его под мобильные устройства.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех! Понравился один стиль форума. Нужен его рейстайлинг под мой форум, главная задача поменять шапку с названием сайта. Кто возьмется?Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на джумле.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо переделать сайтhttp://b-plitka.ru/ , в точности с тз.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо разработать скин для последней версии форума Invision Power Board 4.1.14.х (компоненты: форум+блоги). В маркетплейсе в принципе есть шаблон устраивающий меня на 90%, но там немало глюков. Можно взять [url=https://invisionpower.com/files/file/7416-graychrome/]его за основу[/url] В прикрепленном файле старый стиль ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $120
Здравствуйте.Необходимо сделать сайт [url=http://hans-fensterr.ru/]http://hans-fensterr.ru/[/url] более "продаваемым". В настоящее время руководству компании не нравится дизайн тем, что он немного "тусклый". Хотелось бы видеть сайт более кликабельным, читабельным, с дружелюбным интерфейсом и т.д. Может быть должно быть больше динамики: ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад