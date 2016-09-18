Скин (стиль) для IPB 4.1.x с последующей поддержкой

Необходимо разработать скин для последней версии форума Invision Power Board 4.1.14.х (компоненты: форум+блоги).

В маркетплейсе в принципе есть шаблон устраивающий меня на 90%, но там немало глюков. Можно взять его за основу

В прикрепленном файле старый стиль от 3.3.х. Хотелось бы по цветам как можно ближе к нему. Плюс приветствуются какие-то мелкие элементы по теме форума.

Нужен человек, работающий в области создания скинов для IPB продуктов.

В заявках обязательно указывайте ссылку на ваши работы по IPB и стоимость разработки, и желательно последующей поддержки.