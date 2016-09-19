Сделать картинки аналогичные предоставленным

Нужно сделать клон своего сайта и для этого просто хочу произвести замену примерно 12 картинок и иконок. Пнг практически все. Точно в таком же виде и размере они мне нужны на выходе от вас. Плюс подумать как сменить цветовую гамму сайта и для этого сказать на какой цвет сменить цвета плашек программисту. Плюс сменить один элемент (скорее всего что-то типа кнопки на рисовать).

В личку скину ссылки на картинки и сайт исходник.

Бюджет не большой - до 20 долл. скорее всего