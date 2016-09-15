VeronikaCat

Создаю продающие лендинги!
Работаю в Adobe Photoshop CC. На выходе предоставляю psd-файл с качественной графикой и бесплатными веб-шрифтами.
На протяжении нашего сотрудничества Вам будут высылаться прототипы (макет без картинок) и дизайны для внесения правок.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Все картинки сделаны согласно ТЗ и в короткие сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было поработать: чётко поставленные задачи и оплата в срок. Рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Сделала мне дизайн лэндинга за короткое время. Очень доволен работой. Разбирается в теме. На всех этапах работы помогает в выборе и знает, что лучше. Так же посоветовала по адекватной цене верстальщика. Спасибо, Вероника. Хороший специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
Точно поставлена задача, в процессе работы всегда был на связи. Рекомендую!