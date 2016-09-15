VeronikaCat

Сделала мне дизайн лэндинга за короткое время. Очень доволен работой. Разбирается в теме. На всех этапах работы помогает в выборе и знает, что лучше. Так же посоветовала по адекватной цене верстальщика. Спасибо, Вероника. Хороший специалист. Рекомендую!