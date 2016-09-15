VeronikaCat

Вероника VeronikaCat

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Создаю продающие лендинги!

Работаю в Adobe Photoshop CC. На выходе предоставляю psd-файл с качественной графикой и бесплатными веб-шрифтами.

На протяжении нашего сотрудничества Вам будут высылаться прототипы (макет без картинок) и дизайны для внесения правок.

Отзывы заказчиков

Bonvivan
Роберт 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Сделать картинки аналогичные предоставленным
Все картинки сделаны согласно ТЗ и в короткие сроки. Рекомендую.
Приятно было поработать: чётко поставленные задачи и оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
bat28
39 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
9 лет назад
Создать дизайн лэндинга для продвижения рекламного агенства
Сделала мне дизайн лэндинга за короткое время. Очень доволен работой. Разбирается в теме. На всех этапах работы помогает в выборе и знает, что лучше. Так же посоветовала по адекватной цене верстальщика. Спасибо, Вероника. Хороший специалист. Рекомендую!
Точно поставлена задача, в процессе работы всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв