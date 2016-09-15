Создать дизайн лэндинга для продвижения рекламного агенства

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок224 просмотра
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Создать дизайн лэндинга для продвижения рекламного агенства. Без верстки. На выходе хочу получить psd файл.

7 лет назад
bat28
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
VeronikaCat
Вероника 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$1
2 дня
Сделала мне дизайн лэндинга за короткое время. Очень доволен работой. Разбирается в теме. На всех этапах работы помогает в выборе и знает, что лучше. Так же посоветовала по адекватной цене верстальщика. Спасибо, Вероника. Хороший специалист. Рекомендую!
Точно поставлена задача, в процессе работы всегда был на связи. Рекомендую!
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