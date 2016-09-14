Дизайн сайта по SEO теме

Добрый день!

Необходимо создать дизайн по оказанию услуг (SEO, настройка контекстной рекламы в Яндекс и Гугл, продвижение аккаунтов в инстаграм).

Взамен предлагаю свои услуги, так сказать бартер.

Может кому необходимо сделать работу из перечня моих навыков.

Вы мне дизайн, я вам свою услугу на выбор.

Жду ваших предложений.

Детали можно обсудить.