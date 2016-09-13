Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки299 просмотров
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Есть сайт сюдака.рф 

Основное направление: стримы + события + новости. 

Нужен качественный дизайн. 

Начнем с главной и одной внутренней страницы (новость + комментарии) 

Далее, посмотрев на вашу скорость, качество и понимание проекта, пойдем по остальным разделам. 

Прототип – goodgame.ru , делали основывались на этот сайт, но в своих цветах. 

Есть набросок логотипа (прикреплен) 

Пока тематика сайта – политическая, ведутся трансляции с политиками 

Но в будущем планируем разделить его на 5 частей: 

политика (стримы политиков) 

администрация (стримы с судьями, полицией и т.п.) 

медицина  

образование 

досуг (спорт, киберспорт, хобби разные, турниры, соревнования) 

Пока что разделение можно не предусматривать. Это так , информация на будущее. 

Задавайте вопросы, я думаю, они у вас будут. 

Предпочтение – белорусам. 

Работы много – поэтому цены прошу не загибать.

Дизайн сайта
7 лет назад
wteams
Ольга 
38 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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