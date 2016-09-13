Есть сайт сюдака.рф

Основное направление: стримы + события + новости.

Нужен качественный дизайн.

Начнем с главной и одной внутренней страницы (новость + комментарии)

Далее, посмотрев на вашу скорость, качество и понимание проекта, пойдем по остальным разделам.

Прототип – goodgame.ru , делали основывались на этот сайт, но в своих цветах.

Есть набросок логотипа (прикреплен)

Пока тематика сайта – политическая, ведутся трансляции с политиками

Но в будущем планируем разделить его на 5 частей:

политика (стримы политиков)

администрация (стримы с судьями, полицией и т.п.)

медицина

образование

досуг (спорт, киберспорт, хобби разные, турниры, соревнования)

Пока что разделение можно не предусматривать. Это так , информация на будущее.

Задавайте вопросы, я думаю, они у вас будут.

Предпочтение – белорусам.

Работы много – поэтому цены прошу не загибать.