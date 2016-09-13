Требуется дизайн блока

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок208 просмотров
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Делаем сайт, требуется дизайн современный блока на скриншоте http://f6.s.qip.ru/13ASQbvcZ.png

Хочется получить дизайн с красивым блоком где будет указана

1. Погода

2. Время в регионе

3. Курсы валют

4. Пробки 

В рамках нашего сайта.

http://dev.globalmsk.ru/ тестовая версия сайта, блок сверху-правый угол.

7 лет назад
dkazankov
Дмитрий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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