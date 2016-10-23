Натянуть дизайн на вордпресс

У нас есть вот такой сайт под управлением MODX

http://u0161102.isp.regruhosting.ru/

Необходимо взять этот готовый дизайн (с анимацией ,разделами и так далее) и натянуть на движок вордпресс.

Будут еще некоторые задачи по дизайну, но называйте в начале стоимость за перенос того что есть.

Предпочтение людям из Украины.