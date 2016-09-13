Добрый день. Нужен хороший дизайн магазина. Что-то похожее на http://handyhat.ru/. Условия сотрудничества: ПРЕДОПЛАТ НЕ ДАЮ. Оплата после каждой утвержденной страницы, либо безопасная сделка. От исполнителя прошу примерную стоимость и срок разработки, ссылку на портфолио с похожими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта на основе прототипа.
Все материалы для разработки дизайна подготовлены:
- Прототип
- ТЗ, включая план работ на неделю
- Пожелания по стилю дизайна, комментарии
- Лого и фото
Срок версии дизайна для ПК: 15.09.2016 (четверг) до 16:30 по МСК.
Срок версий дизайна для мобильных устройств: 19.09.2016 (понедельник) до 16:30 по МСК.
Общая стоимость дизайна: 150$.
Оплата поэтапная.
К заданию прикрепил прототип в формате png.
ТЗ и пожелания по стилю отправлю личным сообщением, тем, кто готов приступить к выполнению задания сегодня же и посвятить проекту ближайшую неделю.
От Вас: пару Ваших примеров одностраничных сайтов.
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