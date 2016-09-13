Здравствуйте!

Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта на основе прототипа.

Все материалы для разработки дизайна подготовлены:

Прототип

ТЗ, включая план работ на неделю

Пожелания по стилю дизайна, комментарии

Лого и фото

Кроме версии дизайна для ПК, в задание входит на её основе сделать версии дизайна под мобильные устройства.

Срок версии дизайна для ПК: 15.09.2016 (четверг) до 16:30 по МСК.

Срок версий дизайна для мобильных устройств: 19.09.2016 (понедельник) до 16:30 по МСК.

Общая стоимость дизайна: 150$.

Оплата поэтапная.

К заданию прикрепил прототип в формате png.

ТЗ и пожелания по стилю отправлю личным сообщением, тем, кто готов приступить к выполнению задания сегодня же и посвятить проекту ближайшую неделю.

От Вас: пару Ваших примеров одностраничных сайтов.