Дизайнер для создания продающего товарного лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок326 просмотров
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Нужен качественный цепляющий дизайн для лендинга товаров для здоровья

Внимание, интересуют только спецы которые имели дело с созданием товарных лендингов, и понимают как сделать продающий дизайн.

7 лет назад
aKusto1984
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад