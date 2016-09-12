Дизайнер для создания продающего товарного лендинга

Добрый день Необходимо отредактировать платный шаблон WP: изменение высоты меню, колонок, цветовой схемы, убрать лишние элементы и т.д. Напишите ваши сроки, цену работы почасово и примеры работ.
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Нужен качественный цепляющий дизайн для лендинга товаров для здоровья
Внимание, интересуют только спецы которые имели дело с созданием товарных лендингов, и понимают как сделать продающий дизайн.
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