Изменить тему для сайта на WP

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки190 просмотров
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Есть сайт на WP (http://www.vega-starinvest.com/). Необходимо для него изготовить новую тему и натянуть ее. Если разработки дизайна для полиграфии

7 лет назад
bol
59 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
20 часов назад
7 лет назад
$100
7 дней
Отличный исполнитель - выдержал все капризы моего начальства :)
отличный заказчик и просто хороший человек, вошел в мое положение. огромное спасибо за работу!