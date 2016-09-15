Отрисовать плашку для титров

$10
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок197 просмотров
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Добрый день!

Нужно отрисовать 5 однотипных  двухуровневых плашек, отличающихся цветом, для титров под видео.

Плашки должны гармонично смотреться на фоне 1280x720 (см. аттач), т.е. сначала надо прислать на утверждение отрисованную плашку, наложенную на фон (см. аттач),  с текстовкой: 

Main title here

Additional text here

Центровка текста не нужна. В аттаче также примерный образец, что мы хотим увидеть.

При сдаче заказа - чистые плашки без фона. 

Это первый простой сет, если понравится, готовы еще работать в будущем.

Оплата только на рублёвые кошельки (ЯД, QIWI, WMR),  в рублях по курсу 66.

7 лет назад
os
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dantearcava1990
Артур 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Работой довольны, сделано все качественно и в срок. Спокойно относится к изменениям и дополнениям со стороны клиента в процессе работы. Сделал даже больше, чем мы просили изначально.
Работать было было приятно, у заказчика хороший вкус и быстро реагировал на сообщения с вопросами) Рекомендую, заказчик добросовестный!