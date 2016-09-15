Отрисовать плашку для титров

Добрый день!

Нужно отрисовать 5 однотипных двухуровневых плашек, отличающихся цветом, для титров под видео.

Плашки должны гармонично смотреться на фоне 1280x720 (см. аттач), т.е. сначала надо прислать на утверждение отрисованную плашку, наложенную на фон (см. аттач), с текстовкой:

Main title here

Additional text here

Центровка текста не нужна. В аттаче также примерный образец, что мы хотим увидеть.

При сдаче заказа - чистые плашки без фона.

Это первый простой сет, если понравится, готовы еще работать в будущем.

Оплата только на рублёвые кошельки (ЯД, QIWI, WMR), в рублях по курсу 66.