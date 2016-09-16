Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок190 просмотров
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Редизайн сайта-каталога. Старый сайт: http://immunotex.ru

Переделать страницы:

1. Главная

2. О компании

3. Список разделов каталога

4. Страница с краткими описаниями товаров в разделе

5. Страница товара (подробная)

6. Информационные материалы

7. Контакты

8. Доставка

9. Оплата

10. Качество

11. Реестр аллергенов

12. Всплывающие: логин, заказ звонка, отправить сообщение

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
immunotex
Михаил 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$410
7 дней
Второй раз обращаюсь к Алексею. И второй раз остаюсь доволен результатом. Оба раза он выполнил работу так, что переделывать практически ничего не пришлось. Понравилась система скидок, плюс выполненные в подарок страницы. Сроки не затягивает, всё быстро и по-деловому.
Михаил — отличный заказчик: всегда на связи и быстро оплачивает. Сотрудничеством полностью доволен, с удовольствием еще поработаю над его проектами :)