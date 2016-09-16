Редизайн сайта

Второй раз обращаюсь к Алексею. И второй раз остаюсь доволен результатом. Оба раза он выполнил работу так, что переделывать практически ничего не пришлось. Понравилась система скидок, плюс выполненные в подарок страницы. Сроки не затягивает, всё быстро и по-деловому.