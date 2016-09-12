Нарисовать дизайн сайта-визитки

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок312 просмотров
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Добрый день! 

Нужно нарисовать дизайн сайта визитки (4 страницы: Главная, О компании, Каталог, Контакты) на WordPress. 

Напишите, пжл, ваши сроки, цену и укажите похожие работы из портфолио. 

P/S Если с сработаемся по этому заказу, то буду постоянно предоставлять работу, заказы. 

Дизайн сайта
7 лет назад
Skybus
Илья 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
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