Нужна шапка для сайта по низкой цене

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок296 просмотров
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Здравствуйте ! Нужна шапка для сайта небольших размеров . Бюджет не большой 

7 лет назад
sergej77
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dzoz_valery
Валерий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$4
2 дня
Хочу поблагодарить Валерия за работу по созданию шапки для сайта . Все было выполнено в указанный срок , качественно и все оговоренное ранее .
Спасибо за интересный заказ. Четкая постановка задачи, уважительное отношение, оплата в срок. Очень хороший заказчик))
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