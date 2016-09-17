Разработка дизайна сайта-обзорника товаров

Работа была выполнена на отлично и получилась даже лучше проектов, которые я указывал в качестве примера. Также были даны некоторые рекомендации по улучшению дизайна, которые оказались очень полезными. Рекомендую Ивана, как ответственного и талантливого исполнителя!