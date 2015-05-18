andreybest

Андрей andreybest

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Zuya
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
Seo-продвижение сайта
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, понимание своей сферы деятельности. Приятно работать!
Все отлично. Получил подробный отчёт с рекомендациями по улучшению сайта. Обнаружилось немало ошибок в структуре, лишние редиректы, проблемы со ссылочной массой, а также юзабилити. Работой доволен на все 100%)
Ответный отзыв
blik6
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Провести аудит сайта и выявить, что мешает продвижению
Отличный заказчик. Рекомендую!
Работа была выполнена на 5+. По ее результатам стало понятно, что по технической части с сайтом все неплохо, но предстоит много работы с его юзабилити. В отчете подробно описаны все недочеты и рекомендации по их устранению, рекомендую Кирилла, как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
Reliable_Friend
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Установить движок DLE и натянуть верстку на него
DLE
Толковый заказчик. Приятно работать, все по честному. Оплата вовремя и в полном объеме ;-) Рекомендую!
Все супер, качественно и быстро)
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xeond
Иван 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработка дизайна сайта-обзорника товаров
Андрей — отличный заказчик: всегда на связи, хорошее общение и быстрая оплата. Рад сотрудничеству, с удовольствием поработаю еще) Рекомендую!
Работа была выполнена на отлично и получилась даже лучше проектов, которые я указывал в качестве примера. Также были даны некоторые рекомендации по улучшению дизайна, которые оказались очень полезными. Рекомендую Ивана, как ответственного и талантливого исполнителя!
Ответный отзыв
apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Новое меню для сайта
быстрая оплата, понятное тз. приятно было работать
Спасибо, все сделано отлично)
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