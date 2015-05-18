andreybest

Есть сайт https://mobilegadjet.ru/. Вроде всё и неплохо, но в определенный момент остановился рост посещаемости и уже 2 года не переходит за отметку в 3000 посетителей. Нужно разработать эффективную стратегию для продвижения проекта.
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт https://mobilegadjet.ru . Продвижением занимаюсь самостоятельно и вроде все идёт хорошо, но не радуют поведенческие и многие запросы надолго не удерживаются в топе. Нужно провести аудит и дать рекомендации по дальнейшему развитию сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт https://mobilegadjet.ru . Продвижением занимаюсь самостоятельно и вроде все идёт хорошо, но не радуют поведенческие и многие запросы надолго не удерживаются в топе. Нужно провести аудит и дать рекомендации по дальнейшему развитию сайтаПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно нужен исполнитель для натяжки уже готовой верстки на движок DLE. Пишите в лс, обсудим все условия и покажу, что нужно будет сделать.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать дизайн сайта. Важно, чтобы сайт получился красивым и удобным в использовании. Планирую размещать на нем обзор телефонов и разнообразных товаров с Аэлиэкспресс. В качестве примера могу привести сайты http://obzortelefonov.ru или http://www.sotovik.ru/catalog/reviews/, или http://www.mobiset.ru/articles/rubric/?id=16, или http://aliexpress-obzor.ru.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, есть сайт http://gamesandfilms.ru на котором необходима возможность делать подборки фильмов и игр по разным тематикам. К примеру, как на сайте http://kinoprofi.net/collect/. Указывайте стоимость и сроки выполнения при подаче заявки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать меню для сайта http://gamesandfilms.ru. Оно должно выглядеть и иметь примерно такие же разделы, как на http://kinoprofi.net в подборки лучших фильмов. Только будут еще небольшие изменения, так как меню будет рассчитано не только на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать сортировку новостей, как на сайте http://kinoprofi.net. Модуль есть и он уже стоит на сайте http://gamesandfilms.ru, но не все работает корректно и нужно настроить оформление.Закрыт9 лет назад
Необходимо внедрить автоматическую генерацию Title, H1, Description (для новыхматериалов) с возможностью ручного редактирования для страниц типа «Статья» в категориях Игры и Фильмы. ВНИМАНИЕ! Старые тайтлы и дескрипшины не должны измениться! 1.1. Для ...Закрыт9 лет назад
- $50
Есть сайт http://gamesandfilms.ru/. Тематика кино/игры, необходимо заняться его продвижением в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Редизайн сайта http://gamesandfilms.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Возьметесь за редизайн http://gamesandfilms.ru/ ?Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Возьметесь ли вы за редизайн сайта http://gamesandfilms.ru/ ?Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, есть сайт http://gamesandfilms.ru/ . Необходимо доработать юзабилити, чтобы оказать влияние на поведенческие факторы.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо подключить партнерскую программу тизернет ко всем видео на сайте gamesandfilms.ruЗакрыт10 лет назад
При написании текста указываются теги h1, абзацы, ключевики выделяются жирным, но когда заходишь в новость текст остается прежнем, в нем даже абзацев нет.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно добавить на сайт dle версии 10.4 стол заказов,зайдя на который пользователь сможет оставить фильм или игру,которую он хочет видеть на сайте.Так же нужно,чтобы отображался статус выполнения заказа и полученный результат должен вписываться в дизайн ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно подготовить сайт к раскрутке и оптимизировать для продвижения в поисковых системах.Нужно сделать всё чётко и грамотно,так чтобы осталось только закупать ссылки для продвижения.В качестве исполнителя подойдёт любой человек имеющий позитивный опыт в продвижении сайтов,работа ...Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно раскрутить сайт gamesandfilms.ru в поисковикахПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо установить партнерскую программу profitraf на сайт dle 10.4Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад