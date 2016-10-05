Установить движок DLE и натянуть верстку на него

Необходимо сверстать прикрепленную к задаче страницу К работе приступить необходимо сегодня. https://yadi.sk/i/nEjBBT00vuuou http://getbootstrap.com/customize/?id=dbce432361f4523df2295858686d5cc3. Вот сборка бутстрапа, в которой инпуты и селекты со скругленными краями и нужной заливкой. Но они не подходят к макету, потому что нужно час-два поразбиратся и создать ...
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Срочно нужен исполнитель для натяжки уже готовой верстки на движок DLE. Пишите в лс, обсудим все условия и покажу, что нужно будет сделать.
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