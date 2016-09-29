Требуется грамотный верстальщик.

$31
HTML-версткаЗакрытнет заявок357 просмотров
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На одном сайте по разным папкам раскиданы 22 региона. Нужно для каждого из них сделать свой поддомен. Это нужно для того, чтоб установить на каждый регион свой виджет обратного звонка, который будет переадресовывать покупателя в определённый регион. Когда регионы на одном домене это реализовать невозможно. 

Кроме того нужно проставить идентификаторы целей на кнопки для Яндекс Метрики. Всего 78 идентификаторов. По 39 на 2 региона. И установить пиксель ВК и Фейсбук для сбора ретаргетинга на 2 региона (2 поддомена). 

Важно, во время исполнения проекта постоянно быть на связи. В разумных пределах. Разумеется в 4 утра никто писать не будет. Если нужно куда-то отлучиться – предупреди, выбери альтернативный канал связи (телеграмм, viber, whatsapp) более мобильный чем переписка на этом сайте или по почте. Когда откликаетесь на проект указывайте срок, в течении которого готовы выполнить данное задание. 

Что касается оплаты: оплачиваю поэтапно, после выполнения каждого этапа. На карту Сбербанк, через Яндекс Деньги или киви.

7 лет назад
marketing62
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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